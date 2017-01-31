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MQL5 WIZARD - Торговый Сигнал DIDI Index - библиотека для MetaTrader 5

Genes Luna
Genes Luna

Genes Luna

I've been a software developer for the last 25 years, but during the last 5 I also became a trader. Then, I came to meet MetaTrader. Love at first sight... Here, in this plataform, I was able to mix passion and love, and, as a result, I'm 100% confident to say, I reached my professional 'nirvana'
3 кода
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Сигнал основан на индикаторе, разработанном бразильским аналитиком Одиром Агиларом (Диди). Состоит из трех скользящих средних (с периодами 3, 8, 20) — "игл Диди", которые позволяют визуализировать точки разворота.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/14970

ADX & MA ADX & MA

Стратегия базируется на двух индикаторах: ADX и MA, а также Close первого бара. Также для Buy и Sell позиций введены различные уровни TakeProfit, StopLoss и Trailing.

Fuzzy logic Fuzzy logic

Оценка осуществляется на основе значений пяти индикаторов (Gator, WPR, AC, DeMarker и RSI). Используются трапециевидные функции принадлежности. Перед отправкой торгового приказа производится проверка на наличие достаточного количества средств.

MQL5 Wizard - GANN HiLo Signal MQL5 Wizard - GANN HiLo Signal

Сигнал основан на индикаторе Gann HiLo.

MQL 5 Wizard - Простой внутридневной Фильтр Времени MQL 5 Wizard - Простой внутридневной Фильтр Времени

Фильтр основывается на решении, предложенном Стандартной Библиотекой (Intraday time filter).