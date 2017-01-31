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MQL5 WIZARD - Торговый Сигнал DIDI Index - библиотека для MetaTrader 5
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Сигнал основан на индикаторе, разработанном бразильским аналитиком Одиром Агиларом (Диди). Состоит из трех скользящих средних (с периодами 3, 8, 20) — "игл Диди", которые позволяют визуализировать точки разворота.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/14970
Стратегия базируется на двух индикаторах: ADX и MA, а также Close первого бара. Также для Buy и Sell позиций введены различные уровни TakeProfit, StopLoss и Trailing.Fuzzy logic
Оценка осуществляется на основе значений пяти индикаторов (Gator, WPR, AC, DeMarker и RSI). Используются трапециевидные функции принадлежности. Перед отправкой торгового приказа производится проверка на наличие достаточного количества средств.
Сигнал основан на индикаторе Gann HiLo.MQL 5 Wizard - Простой внутридневной Фильтр Времени
Фильтр основывается на решении, предложенном Стандартной Библиотекой (Intraday time filter).