MQL5 向导 - DIDI 指数交易信号
本信号是基于由巴西分析员 Odir Aguiar (Didi) 所开发的指标的, 包含了3个移动平均 (3,8,20), AKA Didi's 的指针, 它用于反转点的可视化。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/14970
Dsl - DMI 振荡器
DSL - DMI 振荡器ADXm (vhf 自适应)
ADXm (垂直/水平滤波器自适应)。
以布林带作为支撑和阻力线
使用布林带（Bollinger Bands）来设置止损买入和止损卖出挂单的实例。MQL5 向导 - GANN HiLo Signal
基于 Gann Hilo 指标的信号。