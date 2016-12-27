CodeBaseSeções
Experts

Exp_MAOscillatorHist - expert para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizações:
629
Avaliação:
(14)
Publicado:
Atualizado:
\MQL5\Experts\
exp_maoscillatorhist.mq5 (8.96 KB) visualização
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) visualização
tradealgorithms.mqh (60.9 KB) visualização
\MQL5\Indicators\
maoscillatorhist.mq5 (9.79 KB) visualização
Um sistema de negociação baseado nos sinais do indicador MAOscillatorHist. Um sinal para executar um negócio é formado no fechamento da barra se o histograma mudar a direção.

O Expert Advisor usa o arquivo compilado do indicador MAOscillatorHist.ex5 para esta operação. Salve-o em <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Observe que o arquivo da biblioteca TradeAlgorithms.mqh permite o uso de Expert Advisors com as corretoras que oferecem um spread diferente de zero e a opção para definir o Stop Loss e o Take Profit durante a abertura da posição. Você pode fazer o download de mais variantes da biblioteca no seguinte link: Algorítmos de Negociação.

Os parâmetros de entrada padrão do Expert Advisor foram usados durante os testes mostrados abaixo. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.

Fig. 1. Exemplos de negociações no gráfico

Resultados dos testes para 2015 no AUDUSD H12:

Fig. 2. Gráfico de resultados dos testes

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14965

