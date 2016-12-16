Handelssystem basierend auf den Signalen des MAOscillatorHist Indikators. Ein Signal zum Ausführen eines Trades wird durch einen Balken gebildet bei dem das Histogramm seine Richtung ändert.

Der Indikator braucht die compilierte Indikatordatei MAOscillatorHist.ex5. Fügen Sie diese zu <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators hinzu.

Es sollte beachtet werden, dass die TradeAlgorithms.mqh Bibliotheksdatei entworfen wurde, um Expert Advisors mit Brokern zu benützen, die nonzero spread anbieten und bei denen es möglich ist, Stop Loss und Take Profit gleichzeitig mit dem öffnen einer Position zu setzen. Sie können weitere Varianten der Bibliothek unter folgendem Link herunterladen: Handels Algorithmen.

Die standardmäßigen Expert Advisor Eingabeparameter wurden in den unten dargestellten Tests verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.

Abb. 1. Beispiele für Trades am Chart

Testergebnisse für 2015 für AUDUSD H12:

Abb. 2. Chart der Testergebnisse