Exp_MAOscillatorHist - Experte für den MetaTrader 5

\MQL5\Experts\
exp_maoscillatorhist.mq5 (8.96 KB) ansehen
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ansehen
tradealgorithms.mqh (60.9 KB) ansehen
\MQL5\Indicators\
maoscillatorhist.mq5 (9.79 KB) ansehen
Handelssystem basierend auf den Signalen des MAOscillatorHist Indikators. Ein Signal zum Ausführen eines Trades wird durch einen Balken gebildet bei dem das Histogramm seine Richtung ändert.

Der Indikator braucht die compilierte Indikatordatei MAOscillatorHist.ex5. Fügen Sie diese zu <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators hinzu.

Es sollte beachtet werden, dass die TradeAlgorithms.mqh Bibliotheksdatei entworfen wurde, um Expert Advisors mit Brokern zu benützen, die nonzero spread anbieten und bei denen es möglich ist, Stop Loss und Take Profit gleichzeitig mit dem öffnen einer Position zu setzen. Sie können weitere Varianten der Bibliothek unter folgendem Link herunterladen: Handels Algorithmen.

Die standardmäßigen Expert Advisor Eingabeparameter wurden in den unten dargestellten Tests verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.

Abb. 1. Beispiele für Trades am Chart

Abb. 1. Beispiele für Trades am Chart

Testergebnisse für 2015 für AUDUSD H12:

Abb. 2. Chart der Testergebnisse

Abb. 2. Chart der Testergebnisse

d_XMA d_XMA

Ein gleitender Durchschnitt dessen Periode sich während des Trends ändert.

MAOscillatorHist_HTF MAOscillatorHist_HTF

MAOscillatorHist stochastic Oszillator mit Rauschunterdrücken und der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

Exp_RVI_Histogram Exp_RVI_Histogram

Handelssystem basierend auf den Signalen des RVI_Histogram Indikators.

RVI_Histogram_HTF RVI_Histogram_HTF

Der RVI_Histogram Oszillator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.