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Exp_MAOscillatorHist - эксперт для MetaTrader 5
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Торговая система, построенная на сигналах индикатора MAOscillatorHist. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло изменение направления движения гистограммы.
Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора MAOscillatorHist.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.
При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.
Рис. 1. Примеры сделок на графике
Результаты тестирования за 2015 год на AUDUSD H12:
Рис. 2. График результатов тестирования
Скользящая средняя с изменяющимся в моменты тренда периодом.MAOscillatorHist_HTF
Стохастический осциллятор с подавлением шума MAOscillatorHist с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
Классический Commodity Channel Index в виде гистограммы с цветовой индикацией вхождения в зоны перекупленности и перепроданности.RVI_Histogram_HTF
Осциллятор RVI_Histogram с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.