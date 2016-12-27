Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
RVI_Histogram_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 743
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
El oscilador RVI_Histogram permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Período del gráfico del indicador (timeframe)
Para el funcionamiento del indicador, el indicador RVI_Histogram.mq5 debe ubicarse en la <carpeta_de_datos_del_terminal>\MQL5\Indicators.
Fig. 1. Indicador RVI_Histogram_HTF
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14973
Sistema de trading a base de las señales del indicador RVI_Histogram.Exp_MAOscillatorHist
Sistema de trading a base de las señales del indicador MAOscillatorHist.
Indicador clásico Commodity Channel Index en forma del histograma con la indicación en color de la entrada en las zonas de sobrecompra y sobreventa.RSI_Histogram_HTF
El oscilador RSI_Histogram permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada.