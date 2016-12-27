CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

RVI_Histogram_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
743
Ranking:
(13)
Publicado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

El oscilador RVI_Histogram permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Período del gráfico del indicador (timeframe)

Para el funcionamiento del indicador, el indicador RVI_Histogram.mq5 debe ubicarse en la <carpeta_de_datos_del_terminal>\MQL5\Indicators.


Fig. 1. Indicador RVI_Histogram_HTF

Fig. 1. Indicador RVI_Histogram_HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14973

Exp_RVI_Histogram Exp_RVI_Histogram

Sistema de trading a base de las señales del indicador RVI_Histogram.

Exp_MAOscillatorHist Exp_MAOscillatorHist

Sistema de trading a base de las señales del indicador MAOscillatorHist.

CCI_Histogram CCI_Histogram

Indicador clásico Commodity Channel Index en forma del histograma con la indicación en color de la entrada en las zonas de sobrecompra y sobreventa.

RSI_Histogram_HTF RSI_Histogram_HTF

El oscilador RSI_Histogram permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada.