一个基于RSI_Histogram指标信号的交易系统。在柱关闭时，如果柱形图的颜色从中性灰色变成红色或者蓝色，也就是说当RSI震荡指标达到了超买或者超卖区域，就生成交易信号。
本EA交易需要使用编译好的指标文件 RSI_Histogram.ex5 才能正常运行，把它保存到 <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators 目录下。
请注意，TradeAlgorithms.mqh 库文件允许使用在提供了非零点差的经纪商平台上的EA交易中，并有选项可以在建立仓位的时刻设置止损和获利。您可以在以下链接中下载此库文件: 交易算法(Trade Algorithms).
在测试中使用的是EA交易的默认输入参数，显示如下。在测试中没有使用止损和获利.
图 1. 在图表上交易的实例
2015年在GBPJPY H4上的测试结果:
图 2. 测试结果图表
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/14951
