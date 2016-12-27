Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Exp_RSI_Histogram - expert para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 912
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Um sistema de negociação baseado nos sinais do indicador RSI_Histogram. Um sinal de negociação é gerado no fechamento de uma barra, se a cor do histograma foi alterada de um cinza neutro para vermelho ou verde, significa que o oscilador RSI entrou na zona sobrecomprada ou de sobrevendida.
O Expert Advisor usa arquivo compilado do indicador RSI_Histogram.ex5 para esta operação. Salve-o em <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Observe que o arquivo da biblioteca TradeAlgorithms.mqh permite o uso de Expert Advisors com as corretoras que oferecem um spread diferente de zero e a opção para definir o Stop Loss e o Take Profit durante a abertura da posição. Você pode fazer o download de mais variantes da biblioteca no seguinte link: Algorítmos de Negociação.
Os parâmetros de entrada padrão do Expert Advisor foram usados durante os testes mostrados abaixo. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.
Fig. 1. Exemplos de negociações no gráfico
Resultados dos testes para 2015 no GBPJPY H4:
Fig. 2. Gráfico de resultados dos testes
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14951
Um Expert Advisor de multi moedas (10 pares de moedas) que não usa indicadores.RVI_Histogram
O oscilador RVI clássico, implementado como um histograma, com uma indicação de cor para entrar nas áreas sobrecompradas e sobrevendidas, tal como uma nuvem colorida entre a linha de sinal e o oscilador, para indicar as intersecções do oscilador.
Um sistema de negociação baseado nos sinais do indicador MFI_Histogram.Exp_WPR_Histogram
Um sistema de negociação baseado nos sinais do indicador WPR_Histogram.