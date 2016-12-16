コードベースセクション
エキスパート

Exp_RSI_Histogram - MetaTrader 5のためのエキスパート

RSI_Histogram指標のシグナルに基づいた取引システムです。取引シグナルは、ヒストグラムの色がニュートラルグレーから赤色または石灰色に変化した場合、すなわちRSIオシレータが買われ過ぎまたは売られ過ぎ領域に入った場合に、バーが閉じるときに生成されます。

このエキスパートアドバイザーの動作にはコンパイルされたRSI_Histogram.ex5指標ファイルが必要です。このファイルを<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsに保存します。

TradeAlgorithms.mqhライブラリファイルは ノンゼロスプレッドを提供するブローカーでエキスパートアドバイザーを使用し ポジションを開く際に決済逆指値と決済指値を設定することを可能にします。ライブラリのより多くのバリアントは取引アルゴリズムでダウンロードできます。

以下の検証では、エキスパートアドバイザーのデフォルト入力パラメータが使用されました。検証には決済逆指値と決済指値は使われていません。

図1　チャートでの取引の例

H4での2015のGBPJPYのテスト結果：

図2　検証結果のチャート

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14951

