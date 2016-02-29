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RSI_Histogram - индикатор для MetaTrader 5
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Классический индикатор RSI в виде гистограммы с цветовой индикацией вхождения в зоны перекупленности и перепроданности.
Рис.1. Индикатор RSI_Histogram
PriceGrid
Индикатор строит ценовую сетку из округленных на несколько порядков уровней.DeMarker_Histogram
Классический индикатор DeMarker в виде гистограммы с цветовой индикацией вхождения в зоны перекупленности и перепроданности.
WPR_Histogram
Классический индикатор WPR в виде гистограммы с цветовой индикацией вхождения в зоны перекупленности и перепроданности.MFI_Histogram
Классический индикатор MFI в виде гистограммы с цветовой индикацией вхождения в зоны перекупленности и перепроданности.