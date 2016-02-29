Классический индикатор DeMarker в виде гистограммы с цветовой индикацией вхождения в зоны перекупленности и перепроданности.

Индикатор строит ценовую сетку из округленных на несколько порядков уровней.

Классический индикатор WPR в виде гистограммы с цветовой индикацией вхождения в зоны перекупленности и перепроданности.

Классический индикатор MFI в виде гистограммы с цветовой индикацией вхождения в зоны перекупленности и перепроданности.