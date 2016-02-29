Классический Stochastic Oscillator в виде гистограммы с цветовой индикацией вхождения в зоны перекупленности и перепроданности и цветным облаком между сигнальной линией и осциллятором для индикации пересечений осциллятора.

Рис.1. Индикатор Stochastic_Histogram