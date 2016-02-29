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Индикаторы

Stochastic_Histogram - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
3221
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
Обновлен:
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Классический Stochastic Oscillator в виде гистограммы с цветовой индикацией вхождения в зоны перекупленности и перепроданности и цветным облаком между сигнальной линией и осциллятором для индикации пересечений осциллятора.

Рис.1. Индикатор Stochastic_Histogram

Рис.1. Индикатор Stochastic_Histogram

MFI_Histogram MFI_Histogram

Классический индикатор MFI в виде гистограммы с цветовой индикацией вхождения в зоны перекупленности и перепроданности.

WPR_Histogram WPR_Histogram

Классический индикатор WPR в виде гистограммы с цветовой индикацией вхождения в зоны перекупленности и перепроданности.

RVI_Histogram RVI_Histogram

Классический индикатор RVI в виде гистограммы с цветовой индикацией вхождения в зоны перекупленности и перепроданности и цветным облаком между сигнальной линией и осциллятором для индикации пересечений осциллятора.

ColorXMACDCandle ColorXMACDCandle

Индикатор ColorXMACD в свечном виде.