Stochastic_Histogram - Indikator für den MetaTrader 5
Der klassische Stochastic Oscillator implementiert als ein Histogramm mit Farbanzeige bei Eintritt in die Überkauft- und Überverkauftzonen.
Abb.1. Der Stochastic_Histogram Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14933
Der klassische MFI Indikator implementiert als ein Histogramm mit Farbanzeige bei Eintritt in die Überkauft- und Überverkauftzonen.WPR_Histogram
Der klassische WPR Indikator implementiert als ein Histogramm mit Farbanzeige bei Eintritt in die Überkauft- und Überverkauftzonen.
Der klassische RVI Oscillator implementiert als ein Histogramm mit Farbanzeige bei Eintritt in die Überkauft- und Überverkauftzonen.Multicurrency Expert
Ein Multi-Currency (10 Währungspaare) Expert Advisor der keine Indikatoren verwendet.