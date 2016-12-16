無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Stochastic_Histogram - MetaTrader 5のためのインディケータ
買わ/売られ過ぎ領域内への進入を色で表示するヒストグラム及びオシレータの交差を示すためのシグナルラインとオシレータの間の色のついた雲として実装された古典的なストキャスティクスです。
図1 Stochastic_Histogram指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14933
MFI_Histogram
買わ/売られ過ぎ領域内への進入を色で表示するヒストグラムとして実装される古典的なMFI指標です。WPR_Histogram
買わ/売られ過ぎ領域内への進入を色で表示するヒストグラムとして実装される古典的なWPR指標です。
RVI_Histogram
買わ/売られ過ぎ領域内への進入を色で表示するヒストグラム及びオシレータの交差を示すためのシグナルラインとオシレータの間の色のついた雲として実装された古典的なRVI オシレータです。多通貨エキスパート
指標を使用しない多通貨（10通貨ペア）エキスパートアドバイザーです。