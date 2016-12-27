CodeBaseSecciones
MFI_Histogram - indicador para MetaTrader 5

Indicador clásico MFI en forma del histograma con la indicación en color de la entrada en las zonas de sobrecompra y sobreventa.


Fig. 1. Indicador MFI_Histogram

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14932

WPR_Histogram WPR_Histogram

Indicador clásico WPR en forma del histograma con la indicación en color de la entrada en las zonas de sobrecompra y sobreventa.

DeMarker_Histogram DeMarker_Histogram

Indicador clásico DeMarker en forma del histograma con la indicación en color de la entrada en las zonas de sobrecompra y sobreventa.

Stochastic_Histogram Stochastic_Histogram

Indicador clásico Stochastic Oscillator en forma del histograma con la indicación en color de la entrada en las zonas de sobrecompra y sobreventa, y la nube en color entre la línea de señal y oscilador para indicar el cruce del oscilador.

RVI_Histogram RVI_Histogram

Indicador clásico RVI en forma del histograma con la indicación en color de la entrada en las zonas de sobrecompra y sobreventa, y la nube en color entre la línea de señal y oscilador para indicar el cruce del oscilador.