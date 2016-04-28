请观看如何免费下载自动交易
Stochastic_Histogram - MetaTrader 5脚本
把经典的随机震荡指标实现为柱形图的形式，并且使用颜色指示正在进入超买和超卖区域，还在信号线和震荡指标之间使用彩色云指示震荡指标的交叉。
图1. Stochastic_Histogram 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/14933
MFI_Histogram
把经典的MFI指标实现为柱形图的形式，并且使用颜色指示正在进入超买和超卖区域。WPR_Histogram
把经典的WPR指标实现为柱形图的形式，并且使用颜色指示正在进入超买和超卖区域。
RVI_Histogram
把经典的RVI震荡指标实现为柱形图的形式，并使用颜色指示进入超买和超卖区域，另外在信号线和震荡指标之间还有彩色云指示振荡指标的交叉。多币种EA交易
一个不使用指标的多币种(10个货币对)EA交易。