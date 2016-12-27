Participe de nossa página de fãs
Stochastic_Histogram - indicador para MetaTrader 5
O Oscilador Estocástico clássico, implementado como um histograma, com uma indicação de cor para entrar nas áreas sobrecompradas e sobrevendidas, tal como uma nuvem colorida entre a linha de sinal e o oscilador, para indicar as interseções do oscilador.
Fig.1. O indicador Stochastic_Histogram
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14933
O indicador MFI clássico, implementado como um histograma, com uma indicação de cor para entrar nas áreas sobrecompradas e sobrevendidas.WPR_Histogram
O indicador WPR clássico, implementado como um histograma, vem com uma indicação de cor para entrar nas áreas sobrecompradas e sobrevendidas.
O oscilador RVI clássico, implementado como um histograma, com uma indicação de cor para entrar nas áreas sobrecompradas e sobrevendidas, tal como uma nuvem colorida entre a linha de sinal e o oscilador, para indicar as intersecções do oscilador.Multicurrency Expert
Um Expert Advisor de multi moedas (10 pares de moedas) que não usa indicadores.