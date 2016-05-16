Ein beliebter Indikator aus dem Internet, der Autor ist unbekannt.

Der ant-GUBreakout Indikator zeichnet eine farbige Markierung auf dem Chart und kennzeichnet das Zeitintervall und Hoch und Tief dieser Zeitspanne.



Eine Besonderheit dieses Indikators ist die Verwendung von Indikator-Buffer anstelle von Grafik-Objekten zur Anzeige der Zeitspannen.







