ant-GUBreakout - Indikator für den MetaTrader 5
Ansichten:
- 1858
Rating:
-
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Ein beliebter Indikator aus dem Internet, der Autor ist unbekannt.
Der ant-GUBreakout Indikator zeichnet eine farbige Markierung auf dem Chart und kennzeichnet das Zeitintervall und Hoch und Tief dieser Zeitspanne.
Eine Besonderheit dieses Indikators ist die Verwendung von Indikator-Buffer anstelle von Grafik-Objekten zur Anzeige der Zeitspannen.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1493
