ant-GUBreakout - индикатор для MetaTrader 5
6116
- 6116
- Рейтинг:
-
Опубликован:
Обновлен:
Популярный индикатор на просторах интернета, автора которого установить не удалось.
ant-GUBreakout наносит на график цветную разметку, выделяя заданный временной интервал и устанавливая линии минимума и максимума цены для этого временного интервала.
Отличительной особенностью данной реализации индикатора является то, что для отображения временной коробочки, вместо графических объектов применяются индикаторные буферы.
