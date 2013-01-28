Популярный индикатор на просторах интернета, автора которого установить не удалось.

ant-GUBreakout наносит на график цветную разметку, выделяя заданный временной интервал и устанавливая линии минимума и максимума цены для этого временного интервала.



Отличительной особенностью данной реализации индикатора является то, что для отображения временной коробочки, вместо графических объектов применяются индикаторные буферы.







