CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

ant-GUBreakout - индикатор для MetaTrader 5

Andriy Voitenko | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
6116
Рейтинг:
(31)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Популярный индикатор на просторах интернета, автора которого установить не удалось.

ant-GUBreakout наносит на график цветную разметку, выделяя заданный временной интервал и устанавливая линии минимума и максимума цены для этого временного интервала.

Отличительной особенностью данной реализации индикатора является то, что для отображения временной коробочки, вместо графических объектов применяются индикаторные буферы.



QQEA QQEA

QQEA – осциллятор Форрекс с ничем не примечательным названием, строится на основе скользящих средних и технического индикатора RSI.

R-Squared_v1 R-Squared_v1

R-squared – индикатор линейной регрессии для расчёта "состоятельности" имеющегося тренда

EAX_Mysql - MySQL library EAX_Mysql - MySQL library

Библиотека, которая предоставляет простой интерфейс для работы с MySQL

Phoenix5 Phoenix5

Phoenix5 – сигнальный индикатор Форекс, который традиционно представляет собой набор розовых и синих точек