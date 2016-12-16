und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
DeMarker_Histogram - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 750
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der klassische DeMarker Indikator implementiert als ein Histogramm mit Farbanzeige bei Eintritt in die Überkauft- und Überverkauftzonen.
Abb.1. Der DeMarker_Histogram Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14924
Der klassische RSI Indikator implementiert als Histogramm mit Farbanzeige bei Eintritt in die Überkauft- und Überverkauftzonen.PriceGrid
Der Indikator zeichnet ein Preisgitter für auf bestimmte Anzahl von Stellen gerundete Ebenen.
Der klassische WPR Indikator implementiert als ein Histogramm mit Farbanzeige bei Eintritt in die Überkauft- und Überverkauftzonen.MFI_Histogram
Der klassische MFI Indikator implementiert als ein Histogramm mit Farbanzeige bei Eintritt in die Überkauft- und Überverkauftzonen.