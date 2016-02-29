CodeBaseРазделы
DeMarker_Histogram - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Классический индикатор DeMarker в виде гистограммы с цветовой индикацией вхождения в зоны перекупленности и перепроданности.

Рис.1. Индикатор DeMarker_Histogram

MAOscillator MAOscillator

Простой осциллятор на основе разницы значений двух МА, как разных периодов, так и одного периода, но с "отставанием" на несколько баров.

FastStochastic_HTF FastStochastic_HTF

Стохастический осциллятор с подавлением шума FastStochastic с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

PriceGrid PriceGrid

Индикатор строит ценовую сетку из округленных на несколько порядков уровней.

RSI_Histogram RSI_Histogram

Классический индикатор RSI в виде гистограммы с цветовой индикацией вхождения в зоны перекупленности и перепроданности.