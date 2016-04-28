代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

DeMarker_Histogram - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
990
等级:
(14)
已发布:
已更新:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

把经典的DeMarker指标实现为柱形图形式，并且使用颜色指示正在进入超买和超卖区域。

图1. DeMarker_Histogram 指标

图1. DeMarker_Histogram 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/14924

RSI_Histogram RSI_Histogram

把经典的RSI指标实现为柱形图形式，并且使用颜色指示正进入超买和超卖区域。

PriceGrid PriceGrid

本指标画出了把价格四舍五入到一定点位水平的价格网格。

WPR_Histogram WPR_Histogram

把经典的WPR指标实现为柱形图的形式，并且使用颜色指示正在进入超买和超卖区域。

MFI_Histogram MFI_Histogram

把经典的MFI指标实现为柱形图的形式，并且使用颜色指示正在进入超买和超卖区域。