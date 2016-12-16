コードベースセクション
DeMarker_Histogram - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
ビュー:
746
評価:
(14)
パブリッシュ済み:
買わ/売られ過ぎ領域内への進入を色で表示するヒストグラムとして実装される古典的な DeMarker指標です。

図1　DeMarker_Histogram指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14924

