O indicador clássico DeMarker implementado como um histograma com uma indicação de cor na entrada das áreas sobrecompradas e sobrevendidas.
Fig.1. O indicador DeMarker_Histogram
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14924
O indicador clássico RSI implementado como um histograma com uma indicação de cor da entrada nas áreas sobrecomprada e sobrevendidas.PriceGrid
O indicador traça uma grade de preço dos níveis arredondados para vários dígitos.
O indicador WPR clássico, implementado como um histograma, vem com uma indicação de cor para entrar nas áreas sobrecompradas e sobrevendidas.MFI_Histogram
O indicador MFI clássico, implementado como um histograma, com uma indicação de cor para entrar nas áreas sobrecompradas e sobrevendidas.