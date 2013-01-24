CodeBaseРазделы
Индикаторы

Slope Direction Line - индикатор для MetaTrader 5

Andriy Voitenko | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
7634
Рейтинг:
(42)
Опубликован:
Обновлен:
Slope Direction Line - трендовый индикатор, построенный на базе скользящей средней.

Торговые решения принимаются как по положению линии индикатора относительно цены, так и по изменению её цвета.


