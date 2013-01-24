Смотри, как бесплатно скачать роботов
Slope Direction Line - индикатор для MetaTrader 5
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Slope Direction Line - трендовый индикатор, построенный на базе скользящей средней.
Торговые решения принимаются как по положению линии индикатора относительно цены, так и по изменению её цвета.
