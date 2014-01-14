CodeBaseSeções
Slope Direction Line - indicador para MetaTrader 5

Andriy Voitenko
Publicado:
Atualizado:
O autor real

Este indicador é uma cópia do Slope Direction Line para MQL4, traduzido para MQL5.

Slope Direction Line é um indicator de tendência que é desenhado sobre a base de uma Média Móvel.

As decisões de negócios são tomadas de acordo com a posição do indicador em relação ao preço e suas alterações de cor.

Slope Direction Line

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1488

