Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Slope Direction Line - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 3471
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O autor real
Este indicador é uma cópia do Slope Direction Line para MQL4, traduzido para MQL5.
Slope Direction Line é um indicator de tendência que é desenhado sobre a base de uma Média Móvel.
As decisões de negócios são tomadas de acordo com a posição do indicador em relação ao preço e suas alterações de cor.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1488
super-signals
Indicador do tipo semáforo por setas da variação da tendência.Extrapolação AR de preço
Este indicador usa um modelo auto-regressivo de extrapolação de preços.
TTF
Indicador clássico TTF com o método T3 suavizado e uma linha de sinal.Inclinação da regressão linear
Inclinação da regressão linear normalizada por uma SMA.