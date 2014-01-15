CodeBaseSecciones
Indicadores

Trend - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1558
Ranking:
(21)
Publicado:
Actualizado:
trend.mq5 (6.77 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor real:

Ramdass

Indicador de tendencia dibujado en forma de una nube de colores El color de la nube se corresponde con el sentido de la tendencia y su grosor con su fuerza. El indicador se construye sobre la base de tres indicadores técnicos como son iBearsPower, iBullsPower y Bandas de Bollinger®.

El indicador se implementó inicialmente en MQL4 y se publicó en Code Base en mql4.com el 18.10.2007.

Fig.1 Indicador Trend

