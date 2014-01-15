Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Trend - indicador para MetaTrader 5
- 1558
Autor real:
Ramdass
Indicador de tendencia dibujado en forma de una nube de colores El color de la nube se corresponde con el sentido de la tendencia y su grosor con su fuerza. El indicador se construye sobre la base de tres indicadores técnicos como son iBearsPower, iBullsPower y Bandas de Bollinger®.
El indicador se implementó inicialmente en MQL4 y se publicó en Code Base en mql4.com el 18.10.2007.
Fig.1 Indicador Trend
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1486
