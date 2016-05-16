CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Indikatoren

Slope Direction Line - Indikator für den MetaTrader 5

Andriy Voitenko
Ansichten:
2008
Rating:
(42)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Slope Direction Line ist der Trend-Indikator, gezeichnet auf der Basis des gleitenden Durchschnitts.

Handelsentscheidungen werden entsprechend der Position der Indikatorlinie in Bezug auf Preis und seiner Farbänderung getroffen.


Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1488

TTF TTF

Der klassische TTF Indikator mit T3-Glättung und eine Signallinie.

Trend Trend

Der Trend-Indikator in Form farbiger Wolken

SlopeDirectionLine SlopeDirectionLine

Der Trend-Indikator SlopeDirectionLine mit der Fähigkeit, die Algorithmen der Mittelwertbildung zu ändern und mit Auslöse-Warnungen, Push-Benachrichtigungen und Emails.

super-signals super-signals

Ein Indikator mit Pfeilen für die Trendänderung