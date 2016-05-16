Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Slope Direction Line - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 2008
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Slope Direction Line ist der Trend-Indikator, gezeichnet auf der Basis des gleitenden Durchschnitts.
Handelsentscheidungen werden entsprechend der Position der Indikatorlinie in Bezug auf Preis und seiner Farbänderung getroffen.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1488
TTF
Der klassische TTF Indikator mit T3-Glättung und eine Signallinie.Trend
Der Trend-Indikator in Form farbiger Wolken
SlopeDirectionLine
Der Trend-Indikator SlopeDirectionLine mit der Fähigkeit, die Algorithmen der Mittelwertbildung zu ändern und mit Auslöse-Warnungen, Push-Benachrichtigungen und Emails.super-signals
Ein Indikator mit Pfeilen für die Trendänderung