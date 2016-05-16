Der Trend-Indikator in Form farbiger Wolken

Der klassische TTF Indikator mit T3-Glättung und eine Signallinie.

Der Trend-Indikator SlopeDirectionLine mit der Fähigkeit, die Algorithmen der Mittelwertbildung zu ändern und mit Auslöse-Warnungen, Push-Benachrichtigungen und Emails.

Ein Indikator mit Pfeilen für die Trendänderung