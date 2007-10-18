CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

TTF - индикатор для MetaTrader 4

Scriptor | Russian English 中文 日本語
Просмотров:
4686
Рейтинг:
(6)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор: Nick Bilak

Классический индикатор TTF со сглаживающим методом T3 и линиями сигнала.


i_DCG_ModStDev i_DCG_ModStDev

Индикатор iDCG ModStDev.

All_usd_pair All_usd_pair

Индикатор All usd pair.

Lsma Lsma

LSMA используется для подтверждения противотрендовых сигналов.

Trend Trend

Определяет интенсивность и направление тренда.