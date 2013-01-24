Смотри, как бесплатно скачать роботов
TTF - индикатор для MetaTrader 5
Реальный автор:
Nick Bilak
Классический индикатор TTF со сглаживающим методом T3 и линией сигнала.
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base 18.10.2007.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Рис.1 Индикатор TTF
