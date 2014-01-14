Participe de nossa página de fãs
TTF - indicador para MetaTrader 5
- 1300
Autor real:
Nick Bilak
Indicador clássico TTF com o método T3 suavizado e uma linha de sinal.
Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 18.10.2007.
Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".
Fig.1 Indicador TTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1487
