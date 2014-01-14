CodeBaseSeções
TTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
1300
(19)
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) visualização
ttf.mq5 (8.25 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor real:

Nick Bilak

Indicador clássico TTF com o método T3 suavizado e uma linha de sinal.

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 18.10.2007.

Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Fig.1 Indicador TTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1487

