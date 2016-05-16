CodeBaseKategorien
Indikatoren

TTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ansehen
ttf.mq5 (8.25 KB) ansehen
Wirklicher Autor:

Nick Bilak

Der klassische TTF Indikator mit T3-Glättung und eine Signallinie.

Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis 18.10.2007.

Der Indikator verwendet die Klassen der SmoothAlgorithms.mqh-Bibliothek (muss im Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Include liegen). Die Arbeit mit diesen Klassen wird ausführlich im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.

Fig.1 Der TTF Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1487

