Indicadores

XMA_BBx5_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
746
(14)
Indicador XMA_BBx5 con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)

Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador XMA_BBx5.mq5.

Fig. 1. Indicador XMA_BBx5_HTF

XMA_BBx5_Cloud_HTF XMA_BBx5_Cloud_HTF

Indicador XMA_BBx5_Cloud con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

XMA_BBx5_Cloud XMA_BBx5_Cloud

Dos canales de Bollinger construidos sobre una media móvil, en forma de nube de color con representación de los últimos valores en forma de marcas de precio.

XMA_BBx3_HTF XMA_BBx3_HTF

Indicador XMA_BBx3 con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

ForexLine ForexLine

Indicador de tendencia, realizado en forma de media móvil que cambia de color dependiendo de la dirección de la tendencia.