CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

XMA_BBx5_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
707
Avaliação:
(14)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O indicador XMA_BBx5 com a opção de seleção do tempo gráfico nos parâmetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Período gráfico do indicator (período)

O indicador requer o arquivo do indicador XMA_BBx5.mq5. Coloque-o em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Fig.1. O indicador XMA_BBx5_HTF

Fig.1. O indicador XMA_BBx5_HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14844

XMA_BBx5_Cloud_HTF XMA_BBx5_Cloud_HTF

O indicador XMA_BBx5_Cloud com a opção de seleção do tempo gráfico nos parâmetros de entrada.

XMA_BBx5_Cloud XMA_BBx5_Cloud

Dois canais de Bandas de Bollinger com base em uma média móvel, desenhados como uma nuvem colorida com a exibição dos últimos valores como rótulos de preços.

XMA_BBx3_HTF XMA_BBx3_HTF

O indicador XMA_BBx3 com a opção de seleção tempo gráfico disponível nos parâmetros de entrada.

ForexLine ForexLine

Um indicador de tendência na forma de uma média móvel que muda de cor dependendo da direção da tendência.