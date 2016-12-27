Participe de nossa página de fãs
XMA_BBx5_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 707
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
O indicador XMA_BBx5 com a opção de seleção do tempo gráfico nos parâmetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Período gráfico do indicator (período)
O indicador requer o arquivo do indicador XMA_BBx5.mq5. Coloque-o em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Fig.1. O indicador XMA_BBx5_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14844
