und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
XMA_BBx5_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 621
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der >XMA_BBx5 Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Indikator Chart Periode (TimeFrame)
Der Indikator benötigt die XMA_BBx5.mq5 Indikator Datei. Kopieren Sie sie nach <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\.
Abb.1. Der XMA_BBx5_HTF Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14844
Der XMA_BBx5_Cloud Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.Exp_ColorSchaffJCCXTrendCycle
Der Exp_ColorSchaffJCCXTrendCycle Expert Advisor basiert auf der Änderung der Position des ColorSchaffJCCXTrendCycle Oszillators relativ zu den Überkauft- und Überverkauftlevels.
Der XMA_BBx3 Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.ForexLine
Ein Trendindikator in Form eines gleitenden Durchschnitts der seine Farbe je nach Trendrichtung ändert.