Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
XMA_BBx3_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 751
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Indicador XMA_BBx3 con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)
Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador XMA_BBx3.mq5.
Fig. 1. Indicador XMA_BBx3_HTF
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14846
Indicador XMA_BBx5 con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.XMA_BBx5_Cloud_HTF
Indicador XMA_BBx5_Cloud con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.
Indicador de tendencia, realizado en forma de media móvil que cambia de color dependiendo de la dirección de la tendencia.ForexLineSign
Indicador de señal de semáforo que emite señales para realizar operaciones dependiendo del cambio de la dirección de la tendencia.