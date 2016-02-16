CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

XMA_BBx5_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1501
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор XMA_BBx5 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора XMA_BBx5.mq5.

Рис.1. Индикатор XMA_BBx5_HTF

Рис.1. Индикатор XMA_BBx5_HTF

XMA_BBx3_HTF XMA_BBx3_HTF

Индикатор XMA_BBx3 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

XMA_BBx5_Cloud XMA_BBx5_Cloud

Два канала Боллинджера, построенные на одном скользящем среднем, в цветном облачном виде с отображением последних значений в виде ценовых меток.

XMA_BBx5_Cloud_HTF XMA_BBx5_Cloud_HTF

Индикатор XMA_BBx5_Cloud с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

ForexLine ForexLine

Трендовый индикатор, выполненный в виде скользящей средней, меняющей окраску в зависимости от направления тренда.