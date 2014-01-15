Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Exp_ColorCoppock - Asesor Experto para MetaTrader 5
Descripcion:
El EA basado en el cambio de dirección del oscilador ColorCoppock. La señal se formó en una barra se cierre si hay cambio de dirección del indicador.
Colocar el fichero compilado ColorCoppock.ex5 en terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Los parámetros de entrada por defecto del EA que se han utilizado durante las pruebas, se muestra a continuación. Stop Loss y Take Profit no han sido utilizados durante las pruebas.
Fig. 1. Las instancias de la historia de ofertas en el gráfico.
Resultados de las pruebas para el 2011 con USDCHFH4:
Fig. 2. Tabla de resultados de las pruebas
