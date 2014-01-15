CodeBaseSecciones
Triple Bolling - indicador para MetaTrader 5

Presentación avanzada del indicador Bollinger Bands indicador en particular que permite visualizar las velas de un minuto.

De hecho, el indicador traza tres pares de Bollinger Bands con una tasa de desviación estándar de 2, 3 y 4, respectivamente. El período por defecto es 50, es conveniente trabajar sobre las velas de un minuto.

Se creo para la comodidad de no tener que ordenar tres indicadores cada vez y no cambiar los períodos de desviación y colorear manualmente y con el fin de no cargar el procesador de cálculos triples...

Triple Bolling

