此自动交易程序基于 ColorCoppock 振荡器的方向改变。在柱线收盘时，如果指标的方向改变，产生执行交易的信号。

放置 ColorCoppock.ex5 编译文件至客户端文件夹\MQL5\Indicators.

在测试时使用的省缺自动交易程序的输入参数如下所示。止损和止盈测试中未使用。

图例. 1. 图表上的合约历史实例。

图例. 1. 图表上的合约历史实例。

测试结果 从 2011 品种 USDCHFH4:

图例. 2. 测试结果图表

图例. 2. 测试结果图表

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1483

