Exp_ColorCoppock - MetaTrader 5EA
显示:
1475
等级:
-
已发布:
已更新:
此自动交易程序基于 ColorCoppock 振荡器的方向改变。在柱线收盘时，如果指标的方向改变，产生执行交易的信号。
放置 ColorCoppock.ex5 编译文件至客户端文件夹\MQL5\Indicators.
在测试时使用的省缺自动交易程序的输入参数如下所示。止损和止盈测试中未使用。
图例. 1. 图表上的合约历史实例。
测试结果 从 2011 品种 USDCHFH4:
图例. 2. 测试结果图表
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1483
