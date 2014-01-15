CodeBaseSecciones
Indicadores

Range - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizaciones:
1152
Ranking:
(17)
Publicado:
Actualizado:
range.mq5 (4.6 KB) ver
Autor real:

Jason Robinson

El indicador Range calcula el índice de expansión del rango y visualiza el rango de la variación del precio en la barra actual

El indicador se implementó inicialmente en MQL4 y se publicó en Code Base en mql4.com el 18.10.2007.

Fig.1 Indicador Range

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1482

