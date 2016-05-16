und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Exp_ColorCoppock - Experte für den MetaTrader 5
- 844
Der Expert Advisor basiert auf dem Richtungswechsel des ColorCoppock-Oszillators. Ein Signal einer Positionseröffnung bildet sich beim Schließen der aktuellen Bar und wenn sich die Richtung des Indikators ändert.
Die Datei ColorCoppock.ex5 muss im Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Indicators liegen.
Die Standardwerte des Expert Advisors wurden für die unten gezeigten Tests verwendet. StopLoss und TakeProfit wurden in den Tests nicht verwendet.
Abb. 1. Beispiel der Arbeitsweise.
Test-Ergebnisse für das Jahr 2011 im USDCHF, H4:
Abb. 2. Chart der Testergebnisse
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1483
