CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Expert Advisors

Exp_ColorCoppock - Experte für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
844
Rating:
(21)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
exp_colorcoppock.mq5 (8.04 KB) ansehen
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ansehen
tradealgorithms.mqh (67.74 KB) ansehen
\MQL5\Indicators\
colorcoppock.mq5 (8.25 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der Expert Advisor basiert auf dem Richtungswechsel des ColorCoppock-Oszillators. Ein Signal einer Positionseröffnung bildet sich beim Schließen der aktuellen Bar und wenn sich die Richtung des Indikators ändert.

Die Datei ColorCoppock.ex5 muss im Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Indicators liegen.

Die Standardwerte des Expert Advisors wurden für die unten gezeigten Tests verwendet. StopLoss und TakeProfit wurden in den Tests nicht verwendet.

Fig. 1. Beispiel der Arbeitsweise.

Abb. 1. Beispiel der Arbeitsweise.

Test-Ergebnisse für das Jahr 2011 im USDCHF, H4:

Fig. 2. Chart der Testergebnisse

Abb. 2. Chart der Testergebnisse

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1483

Range Range

Der Range Indikator berechnet die Kursspanne der aktuellen Bar

Triple Bolling Triple Bolling

Eine erweiterte Darstellung der Bollinger Bänder

Translator Translator

Die Klasse für die Lokalisierung/Mehrsprachigkeit von Text-Nachrichten in Nutzerprogrammen für MQL5

Trend Trend

Der Trend-Indikator in Form farbiger Wolken