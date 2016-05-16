Der Expert Advisor basiert auf dem Richtungswechsel des ColorCoppock-Oszillators. Ein Signal einer Positionseröffnung bildet sich beim Schließen der aktuellen Bar und wenn sich die Richtung des Indikators ändert.

Die Datei ColorCoppock.ex5 muss im Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Indicators liegen.

Die Standardwerte des Expert Advisors wurden für die unten gezeigten Tests verwendet. StopLoss und TakeProfit wurden in den Tests nicht verwendet.

Abb. 1. Beispiel der Arbeitsweise.

Test-Ergebnisse für das Jahr 2011 im USDCHF, H4:

Abb. 2. Chart der Testergebnisse