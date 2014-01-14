CodeBaseSeções
Exp_ColorCoppock - expert para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizações:
1152
Avaliação:
(21)
Publicado:
Atualizado:
O Expert Advisor se baseia na variação da direção do oscilador ColorCoppock. O sinal é formado após o fechamento de uma barra quando há uma alteração na direção do indicador.

Coloque o arquivo compilado ColorCoppock.ex5 em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.

Fig. 1. Gráfico com algumas operações de exemplo.

Resultados do teste para o par USDCHF H4 em 2011:

Fig. 2. Gráfico de resultados do teste

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1483

