ColorCoppockオシレータの方向に基づいたエキスパートアドバイザー。シグナルはバーが閉じるときに指標の方向の変化があった場合に形成されます。
コンパイルされたColorCoppock.ex5をterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。
検証では、以下に示すデフォルトエキスパートアドバイザーの入力パラメータが使用されました。検証ではストップロスとテイクプロフィットは使われていません。
図1 チャートでの取引履歴のインスタンス
USDCHFH4での2011検証結果
図2 検証結果のチャート
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1483