ポケットに対して
エキスパート

Exp_ColorCoppock - MetaTrader 5のためのエキスパート

Nikolay Kositsin
ビュー:
701
評価:
(21)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ビュー
tradealgorithms.mqh (67.74 KB) ビュー
\MQL5\Indicators\
colorcoppock.mq5 (8.25 KB) ビュー
ColorCoppockオシレータの方向に基づいたエキスパートアドバイザー。シグナルはバーが閉じるときに指標の方向の変化があった場合に形成されます。

コンパイルされたColorCoppock.ex5をterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。

検証では、以下に示すデフォルトエキスパートアドバイザーの入力パラメータが使用されました。検証ではストップロスとテイクプロフィットは使われていません。

図1　チャートでの取引履歴のインスタンス

USDCHFH4での2011検証結果

図2　検証結果のチャート

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1483

