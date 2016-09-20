ColorCoppockオシレータの方向に基づいたエキスパートアドバイザー。シグナルはバーが閉じるときに指標の方向の変化があった場合に形成されます。

コンパイルされたColorCoppock.ex5をterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。

検証では、以下に示すデフォルトエキスパートアドバイザーの入力パラメータが使用されました。検証ではストップロスとテイクプロフィットは使われていません。

図1 チャートでの取引履歴のインスタンス

USDCHFH4での2011検証結果

図2 検証結果のチャート