Range - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
1070
(17)
Wirklicher Autor:

Jason Robinson

Der Range Indikator berechnet die Kursspanne der aktuellen Bar.

Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 18.10.2007.

Fig.1 Der Range Indikator

Abb.1 Der Range Indikator 

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1482

