Range - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 1070
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
Wirklicher Autor:
Jason Robinson
Der Range Indikator berechnet die Kursspanne der aktuellen Bar.
Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 18.10.2007.
Abb.1 Der Range Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1482
