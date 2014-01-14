CodeBaseSeções
Range - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Autor real:

Jason Robinson

O indicador Range calcula a faixa de expansão do índice e exibe a faixa da mudança de preço na barra atual.

Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 18.10.2007.

Fig.1 Indicador Range

