Range - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
Jason Robinson
O indicador Range calcula a faixa de expansão do índice e exibe a faixa da mudança de preço na barra atual.
Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 18.10.2007.
Fig.1 Indicador Range
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1482
