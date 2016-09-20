コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

Range - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
898
評価:
(17)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
range.mq5 (4.6 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

実際の著者：

Jason Robinson

Range指標はレンジ拡大指標を算出し、現在のバーの価格変化の範囲を表示します。

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2007年10月18日に公開されました。

図1 Range指標

図1 Range指標 

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1482

トリプルボリング トリプルボリング

ボリンジャーバンド指標の高度なプレゼンテーション

HawaiianTsunamiSurfer（ハワイの津波サーファー）ー行列価格爆発への統計的な見解 HawaiianTsunamiSurfer（ハワイの津波サーファー）ー行列価格爆発への統計的な見解

このシステムはモーメンタム指標に基づいて、非常に強い値動きが決定因子であることを前提としています。これは、例えば重要な米非農業部門雇用者数の発表ような、登場する津波に乗ることで構成されています。HawaiianTsunamiSurferはAUDUSD、USDJPYとEURUSDでよく機能します。

Exp_ColorCoppock Exp_ColorCoppock

ColorCoppockオシレータを使った取引システム。

翻訳者 翻訳者

ユーザーMQL5プログラムでのテキストメッセージのローカライズ/多言語サポートのためのクラス