ボリンジャーバンド指標の高度なプレゼンテーション

このシステムはモーメンタム指標に基づいて、非常に強い値動きが決定因子であることを前提としています。これは、例えば重要な米非農業部門雇用者数の発表ような、登場する津波に乗ることで構成されています。HawaiianTsunamiSurferはAUDUSD、USDJPYとEURUSDでよく機能します。