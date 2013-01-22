Смотри, как бесплатно скачать роботов
Range - индикатор для MetaTrader 5
- 2927
Реальный автор:
Jason Robinson
Индикатор Range расчитывает индекс расширения диапазона и отображает диапазон изменения цены на текущем баре.
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 18.10.2007.
Рис.1 Индикатор Range
