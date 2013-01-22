CodeBaseРазделы
Индикаторы

Range - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2927
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
Обновлен:
Реальный автор:

Jason Robinson

Индикатор Range расчитывает индекс расширения диапазона и отображает диапазон изменения цены на текущем баре.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 18.10.2007.

Рис.1 Индикатор Range

