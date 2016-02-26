Autor real:

fxborg

El indicador de la fuerza del salto (BSI) muestra la fuerza del salto de acuerdo con el método Wyckoff.

Después de un movimiento hacia arriba, el activo se mueve hacia la consolidación en flat con un nivel puro de apoyo. No es necesario seguir los eventos en el gráfico cuando el precio se acerca al nivel de apoyo. El aumento brusco del volumen cerca del nivel de apoyo también se conoce como trampolín, es decir, la primera señal de que la tendencia ascendente va a continuar y de que la ruptura es inevitable.

¿Cómo medir la fuerza del salto?

Fuerza del salto hacia arriba desde los mínimos:

(close - low ) * ( ceiling - low ) / range spread

Fuerza del salto hacia abajo desde los máximos:

(high - close) * ( high - floor ) / range spread

Este método de medición presupone lo siguiente:

Cuanto mayor sea el crecimiento desde las posiciones bajas, mayor será la presión de los compradores.

Cuanto mayor sea la caída desde las posiciones altas, mayor será la fuerza de los vendedores.

La idea es sencilla, pero ha permitido conseguir un indicador de la ruptura del diapasón. Trabajará solo dentro del diapasón.

Representación:

el histograma positivo muestra la fuerza del salto hacia arriba desde los mínimos;

el histograma negativo muestra la fuerza del salto hacia abajo desde los máximos;

la línea media es la diferencia promediada entre los histogramas positivo y negativo.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base 04.02.2016

Fig. 1. Indicador BSI