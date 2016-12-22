真实作者:

fxborg

反弹强度指标 (BSI) 显示依据 Wyckoff 方法得到的反弹强度。

向更上方移动之后, 股票移到具有清晰支撑级别的整固横盘区域。图表分析员应密切关注价格逼近支持级别的行动。支撑位上激增的成交量, 也称为跳板, 是上升趋势向更高处延续的第一个迹象, 整固突破即将到来。

如何衡量反弹的强度？

从低点向上反弹的强度:

(收盘价 - 最低价 ) * ( 天花板价 - 最低价 ) / 范围点差

从高点向下反弹的强度:

(最高价 - 收盘价) * ( 最高价 - 地板价 ) / 范围点差

我的测量方法如下:

从低位的上升越大, 多头压力越强。

从高位的下跌越大, 空头压力越强。

这种思路很简单, 但它可以成为范围突破的主要指标。它只能范围内工作。

显示:

正直方条 — 显示从低点的反弹强度;

负直方条 — 显示从高点的反弹强度;

中线 — 正/负之间差值的均值。

原版指标以 MQL4 语言编写, 并于 2016.02.04 首次发表在 代码库。

图例 1. 指标 BSI