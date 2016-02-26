Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
ColorMACD_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1021
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Histograma MACD ColorMACD con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)
Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador ColorMACD.mq5.
Fig. 1. Indicador ColorMACD_HTF
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14801
Indicador ColorXADX con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.CSALChartPoints
Clase para la ampliación de las capacidades de MqlRates.
Oscilador estocástico con supresión de ruido ColorStochNR con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.BSI
El indicador de la fuerza del salto (BSI) muestra la fuerza del salto de acuerdo con el método Wyckoff.