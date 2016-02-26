CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

ColorMACD_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1021
Ranking:
(16)
Publicado:
Actualizado:
colormacd.mq5 (9.21 KB) ver
colormacd_htf.mq5 (11.95 KB) ver
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Histograma MACD ColorMACD con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)

Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador ColorMACD.mq5.

Fig. 1. Indicador ColorMACD_HTF

Fig. 1. Indicador ColorMACD_HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14801

ColorXADX_HTF ColorXADX_HTF

Indicador ColorXADX con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

CSALChartPoints CSALChartPoints

Clase para la ampliación de las capacidades de MqlRates.

ColorStochNR_HTF ColorStochNR_HTF

Oscilador estocástico con supresión de ruido ColorStochNR con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

BSI BSI

El indicador de la fuerza del salto (BSI) muestra la fuerza del salto de acuerdo con el método Wyckoff.